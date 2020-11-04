Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

В УЕФА опровергли информацию о том, что Евро-2020 может целиком пройти в России

14:16
Трофей чемпионата Европы. Фото Twitter
Трофей чемпионата Европы. Фото Twitter

В УЕФА снова прокомментировали информацию о том, что чемпионат Европы по футболу-2020 может быть полностью проведен в России, о чем ранее сообщал Le Parisien.

«Все силы УЕФА в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально», — приводит Goal.com слова представителя УЕФА.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал организует Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир