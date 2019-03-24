18:08 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

В УЕФА объяснили отсутствие Вороговского в заявке сборной Казахстана технической ошибкой

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Как сообщили корреспонденту "СЭ" сотрудники УЕФА, работающие на отборочном матче Евро-2020 между сборными Казахстана и России, отсутствие Яна Вороговского в заявке казахстанцев является технической ошибкой – футболисту просто не поставили "галочку" в системе заполнения стартовых составов.

Вороговский вышел на замену на 30-й минуте матча, заменив Юрия Логвиненко. При этом в заявке казахстанцев на игру футболист не значился. В матче идет второй тайм, сборная России выигрывает со счетом 2:0. (Александр Рогулев)

Казахстан - Россия

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