В УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что Евро-2020, а также другие турниры могу быть отменены или перенесены в случае дальнейшего распространения коронавируса.

- Сейчас мы ждем и следим за развитием ситуации. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Они прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится, — цитирует Уву Rai Radio 1 Sport.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 странах. Первый матч состоится в Риме. В Италии в настоящий момент зарегистрирована вспышка коронавируса. Число заболевших превысило 220 человек. Некоторые матчи чемпионата Италии были перенесены или пройдуь при пустых трибунах.