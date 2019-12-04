В УЕФА готовы разрешить офсайды на 10-20 см

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу системы ВАР на чемпионате Европы-2020 и еле заметных офсайдов.

- Если у вас длинный нос, вы находитесь в офсайде, — цитирует Чеферина Mirror. — Кроме того, ВАР проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см.

Другой момент. Две недели назад у нас в УЕФА были лучшие тренеры: Юрген Клопп, Хосеп Гвардьола, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан. Наш арбитр Роберто Розетти показывает игру рукой. Он говорит: «Была или нет?» Половина комнаты сказала, что да, половина — нет. Так скажите мне, насколько ясны правила. Мы ничего не знаем!

ВАР на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка.