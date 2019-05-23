В сборную заявлено 6 игроков "Локомотива", четыре из ЦСКА, по три из "Зенита", "Ростова" и "Арсенала" и два футболиста "Спартака"

Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы. Напомним, что команда Станислава Черчесова 8 июня сыграет против Сан-Марино в Саранске, а 11-го числа встретится с Кипром в Нижнем Новгороде.
В состав попало 6 игроков "Локомотива": Маринату Гильерме, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов, четверо - из ЦСКА: Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов.
Также завлено трое футболистов "Зенита": Андрей Лунев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, трое - из "Ростова": Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Алексей Ионов, трое - из "Арсенала": Максим Беляев, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов. В составе присутствует двое игроков "Спартака" - Георгий Джикия и Роман Зобнин - и двое из "Краснодара" - Сергей Петров и Юрий Газинский.
В заявку попали Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Александр Головин ("Монако", Франция), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия).
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Антон Миранчук
- Дмитрий Баринов
- Андрей Лунев
- Иван Обляков
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