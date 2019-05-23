11:52 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

В сборную заявлено 6 игроков "Локомотива", четыре из ЦСКА, по три из "Зенита", "Ростова" и "Арсенала" и два футболиста "Спартака"

2
Обсудить

Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы. Напомним, что команда Станислава Черчесова 8 июня сыграет против Сан-Марино в Саранске, а 11-го числа встретится с Кипром в Нижнем Новгороде.

В состав попало 6 игроков "Локомотива": Маринату ГильермеВладислав ИгнатьевДмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон МиранчукФедор Смолов, четверо - из ЦСКА: Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов.

Также завлено трое футболистов "Зенита": Андрей Лунев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, трое - из "Ростова": Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Алексей Ионов, трое - из "Арсенала": Максим Беляев,   Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов. В составе присутствует двое игроков "Спартака" - Георгий Джикия и Роман Зобнин - и двое из "Краснодара" -  Сергей Петров и Юрий Газинский.

В заявку попали Антон Шунин ("Динамо"),  Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Александр Головин ("Монако", Франция), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ