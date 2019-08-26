Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Наибольшее представительство в команде имеют «Локомотив» и «Зенит» — по пять игроков. Три футболиста представляют «Спартак», 2 — ЦСКА и «Сочи».

Четверо игроков выступают за иностранные клубы: Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Александр Головин («Монако», Франция), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия).

По одному футболисту делегировали пять российских клубов: «Арсенал», «Динамо», «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов».