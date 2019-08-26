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В сборной России — по 5 игроков «Локомотива» и «Зенита», 3 — из «Спартака», 2 — из ЦСКА и «Сочи»

12:46
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба.Джанаев, Комличенко и Смолов — в составе сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Наибольшее представительство в команде имеют «Локомотив» и «Зенит» — по пять игроков. Три футболиста представляют «Спартак», 2 — ЦСКА и «Сочи».

Четверо игроков выступают за иностранные клубы: Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Александр Головин («Монако», Франция), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия).

По одному футболисту делегировали пять российских клубов: «Арсенал», «Динамо», «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов».

Матч Шотландия — Россия состоится в Глазго 6 сентября. С Казахстаном россияне встречаются 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Казахстана, их соперниками являются Бельгия, Кипр и Сан-Марино. После 4 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 9 очками из 12 возможных.

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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