В Санкт-Петербурге назвали место, где будет размещена фан-зона Евро-2020

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх сообщила, где смогут разместиться команды-участники Евро-2020. Кроме того, стало известно, где будет размещена фан-зона для болельщиков.

- Город, безусловно, готов к проведению чемпионата, так как есть все условия - организация отработана после чемпионата мира 2018 года, - приводит ТАСС слова Антюх. - Все объекты - все осталось как наследие после чемпионата мира. Также, по аналогии с чемпионатом мира, будет фан-зона на Конюшенной площади.

Также в городе будут обустроены две дополнительные площадки, где болельщики смогут наблюдать за матчами на больших экранах - у выставочного комплекса "Ленэкспо" и у спорткомплекса "Юбилейный". Участники Евро-2020 смогут тренироваться на четырех площадках - в Павловске, Зеленогорске, на базе "Зенита" и тренировочном поле на стадионе "Петровском".