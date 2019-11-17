В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

Сборная Сан-Марино в домашнем матче с Казахстаном (1:3) провела первый гол в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Мяч Марко Бернарди на 77-й минуте стал для национальной команды карликового государства первым с 4 сентября 2017 года во всех играх и первым на своем поле после 20 домашних встреч с 10 сентября 2013 года.

GOAOAOAOALALAGAAOOAAAAAALLLLLLLLLGAAAAAAOOOOOOOOOLLLLLLL — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL GOALOGAOLAGOALGAOLAGOAL HAHAHHHA — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

Сразу после забитого мяча Бернарди в Twitter сборной Сан-Марино появилась пара записей с удлиненным на эмоциях словом «гол». Сотрудник пресс-службы национальной команды не скрывал радости по поводу первого мяча на своем поле за шесть лет, предложив его автору сделать ребенка с собственной женой.

LET'S GO F*CKING MENTAL WE SCORED AN HOME GOAL AFTER SIX YEARS — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

YES BERARDI IMPREGNATE MY WIFE YOU SEXY SEXY BEAST — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

IMMA BOUT TO CRY, THE SCENESSSSSS — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

Запал не спал до финального свистка: было предложено считать гол равным победе и отправиться его праздновать, отдельно выделен успех во втором тайме — 1:0 в пользу хозяев.

I'M STILL HYPED AF WHAT A NIGHT THIS IS #SMRkaz — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

IT'S DONE IT'S OVER WE SCORED A GOAL SO WE HAVE WON TONIGHT! LET'S PARTY AND CELEBRATE OUR GOAL — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

THE SECOND HALF WE WON WITH 0-1, GET IN #SMRkaz — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

На видео взятия ворот сборной Казахстана была наложена известная по фильму «Титаник» песня в исполнении Селин Дион.

The goal is even better with a little bit of C?line Dion. #SMRkaz pic.twitter.com/pTmOgY23Pl — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

Более шести лет назад, 10 сентября 2013 года, сборная Сан-Марино на своем поле проиграла Польше в отборочном турнире чемпионата мира-2014 — 1:5. На 22-й минуте Алессандро Делла Валле сравнял счет.

После гола в ворота Польши команда из Сан-Марино не могла забить в 11 матчах подряд (две встречи — товарищеские, 10 поражений и ничья с Эстонией 15 ноября 2014-го на своем поле) до выезда в Литву 8 сентября 2015-го в отборочном турнире Евро-2016 (1:2). Еще после пяти безголевых поражений (одно — в товарищеской встрече) санмаринцы забили в Норвегии 11 октября 2016-го в отборочном турнире чемпионата мира-2018 (1:4). Затем еще после семи неудач (три встречи — товарищеские) отличились в Азербайджане 4 сентября 2017-го в том же отборе ЧМ-2018 (1:5).

С момента последнего до этой субботы гола сборная Сан-Марино не поражала ворота соперников в 16 подряд проигранных матчах отбора ЧМ-2018 и Евро-2020, а также дивизиона D Лиги наций.

Во вторник, 19 ноября, Сан-Марино закроет отборочный турнир чемпионата Европы-2020 домашней игрой с Россией. Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

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