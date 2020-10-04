В правительстве Великобритании заявили, что пандемия может вынудить страну отказаться от проведения Евро-2020

Правительство Великобритании не исключает, что из-за коронавируса не сможет провести 7 матчей Евро-2020, которые должны состояться летом 2021 года на «Уэмбли» в рамках турнира.

— Я очень надеюсь, что турнир пройдет, но, учитывая непредсказуемость вируса, мы не можем дать железную гарантию этого, — приводит The Sun слова министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливера Доудена. — Болельщики не захотят проведения турнира, если это будет небезопасно. Если будет безопасно, то мы, конечно, поработаем над этим. Тем не менее, зимой мы вновь столкнемся с болезнью. Принимая решение, я буду в первую очередь руководствоваться вопросом здоровья людей.

«Уэмбли» должен принять три матча группового турнира, а также одну встречу 1/8 финала, два полуфинала и финал Евро. Чемпионат Европы должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.