В интернете появились новые фото футболки сборной России на Евро-2020

Портал Footy Headlines опубликовал новые фотографии футболки сборной России, в которой, как утверждает источник, она будет выступать на Евро-2020.

Изготовитель формы — компания Adidas. Футболка красного цвета с высоким белым воротником, широкими рукавами и сине-белыми манжетами, которые вместе с футболкой образуют цвета флага РФ. Также указан девиз формы российской команды — «Искусство встречает спорт».

Россия досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020. Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира