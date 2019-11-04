Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

В интернете появились новые фото футболки сборной России на Евро-2020

16:57
Теги:

Портал Footy Headlines опубликовал новые фотографии футболки сборной России, в которой, как утверждает источник, она будет выступать на Евро-2020.

Изготовитель формы — компания Adidas. Футболка красного цвета с высоким белым воротником, широкими рукавами и сине-белыми манжетами, которые вместе с футболкой образуют цвета флага РФ. Также указан девиз формы российской команды — «Искусство встречает спорт».

Россия досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020. Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир