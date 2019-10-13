Сегодня гостем эфира на YouTube-канале «СЭ» станет известная певица Эльмира Калимуллина. Начало эфира — в 13.00.

В пятницу финалистка конкурса Первого канала «Голос» — 2012 исполнила гимн России в «Лужниках» на матче с Шотландией. Футбол вообще занимает особое место в жизни посла ЧМ-2018. При этом Эльмире не чужды и другие виды спорта.