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В гостях у «СЭ» — исполнительница гимна России на матче с Шотландией

12:40

Сегодня гостем эфира на YouTube-канале «СЭ» станет известная певица Эльмира Калимуллина. Начало эфира — в 13.00.

В пятницу финалистка конкурса Первого канала «Голос» — 2012 исполнила гимн России в «Лужниках» на матче с Шотландией. Футбол вообще занимает особое место в жизни посла ЧМ-2018. При этом Эльмире не чужды и другие виды спорта.

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