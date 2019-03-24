17:30 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

В 11 последних играх за сборную Черышев 8 голов. В первых 11 - ноль

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Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Хавбек забивает в третьем матче за национальную команду подряд. Всего в последних 11 играх за сборную он забил 8 голов, первые два из которых - в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). При этом до этого он провел также 11 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

Лучшим бомбардиром в истории сборной России остается Александр Кержаков (30 голов), лучшим из действующих футболистов - Артем Дзюба (15).

Казахстан - Россия

 

Результаты опроса

12121 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан - Россия?
7.1%
Крупной победой Казахстана
20.6%
Победой Казахстана с разностью один-два мяча
16.0%
Результативной ничьей
7.2%
Нулевой ничьей
9.1%
Крупной победой России
40.0%
Победой России с разностью один-два мяча
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