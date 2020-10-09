«Успех нашей сборной порадовал всю страну». Каладзе поздравил Грузию с выходом в финал квалификации Евро-2020
09:45
Мэр Тбилиси и бывший защитник сборной Грузии Каха Каладзе поделился впечатлениями от победы национальной команды в полуфинале квалификации Евро-2020 против Белоруссии (1:0).
— Поздравляю Грузию с победой! — написал Каладзе в Facebook. — Успех нашей сборной порадовал всю страну. Окончательная победа в шаге от нас.
Поздравляем грузинских игроков! Поздравляем грузинских любителей футбола! Надеюсь, сборная Грузии снова порадует нас.
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