«Успех нашей сборной порадовал всю страну». Каладзе поздравил Грузию с выходом в финал квалификации Евро-2020

Мэр Тбилиси и бывший защитник сборной Грузии Каха Каладзе поделился впечатлениями от победы национальной команды в полуфинале квалификации Евро-2020 против Белоруссии (1:0).

— Поздравляю Грузию с победой! — написал Каладзе в Facebook. — Успех нашей сборной порадовал всю страну. Окончательная победа в шаге от нас.

Поздравляем грузинских игроков! Поздравляем грузинских любителей футбола! Надеюсь, сборная Грузии снова порадует нас.