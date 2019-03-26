Украина вырвала победу у Люксембурга, Сербия отобрала очки у Португалии

Сборная Украины обыграла Люксембург в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:1. Счет в этой встреч открыл нападающий Давид Тюрпель на 34-й минуте. Ответный мяч забил полузащитник Виктор Цыганков с передачи Александра Зинченко на 40-й минуте. Победный мяч украинцев на счету защитника Люксембурга Жерсона Родригеса.

Другой матч группы В между Португалией и Сербией завершился со счетом 1:1. На гол с пенальти Душана Тадича ответил португалец Данилу Перрейра. Травму в этой игре получил нападающий Криштиану Роналду.

Лидером после двух туров группы В стала Украина, которая набрала 4 очка. Следом идут Люксембург (3 очка), Португалия (2), Сербия (1) и Латвия (0).

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа B

Люксембург - Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Тюрпель, 34 (1:0). Цыганков, 40 (1:1). Родригеш, 90+3 - в свои ворота (1:2).

Люксембург: Мори, Малгет, Шано, Карлсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль (Бенси, 74), О.Тилль (Мутш, 90+1), Баррейро, Тюрпель, Родригеш.

Украина: Пятов, Бутко (Караваев, 79. Буяльский, 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко, Коноплянка, Безус (Яремчук, 64), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Мораес.

Предупреждения: Баррейро, 45. Бурда, 48. Шано, 51. Малгет, 62. Бутко, 64. Карлсон, 90+3.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

25 марта. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

Португалия - Сербия - 1:1 (1:1)

Голы: Тадич, 7 - с пенальти (0:1). Данилу Перейра, 42 (1:1).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Рафа Силва (Гонсалу Гедеш, 84), Бернарду Силва, Криштиану Роналду (Пиззи, 30), Диегу Соуза (Андре Силва, 57).

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Миленкович, Спаич, Младенович, Лазович (Живкович, 69), Максимович, Гачинович (Радоньич, 21), Тадич, Ляич (Милинкович-Савич, 87), А.Митрович.

Предупреждения: Пепе, 45+1. Младенович, 77. Спаич, 79. Тадич, 87.

Судья: Марчиняк (Польша).

25 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".