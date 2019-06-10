Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборе Евро-2020

Сборная Украины одержала победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Единственный гол забил на 6-й минуте встречи нападающий Роман Яремчук​. Встреча проходила во Львове.

В параллельной игре сборная Сербии обыграла Литву со счетом 4:1. В составе хозяев дважды отличился нападающий Александр Митрович, полузащитник Адем Льяич и один гол забил форвард Лука Йович.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа B

Украина – Люксембург – 1:0 (1:0)

Гол: Яремчук, 6.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Караваев, Малиновский, Зинченко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Люксембург: Мори, Шано, Мартинс, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль (Тюрпель, 77), Баррейро, Даниел да Мота (Бенси, 52), Родригеш.

Предупреждения: О.Тилль, 29. Даниел да Мота, 31. Родригеш, 51. Миколенко, 56. Караваев, 67. Зинченко, 81. В.Тилль, 90+4.

Судья: Кралович (Словакия).

10 июня. Львов. Стадион "Арена Львов".

Сербия – Литва – 4:1 (3:0)

Голы: А.Митрович, 20 (1:0). А.Митрович, 34 (2:0). Йович, 35 (3:0). Новиков, 71 – с пенальти (3:1). Ляич, 90+2 (4:1).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Рукавина, Спаич, Миленкович, Тадич (Ляич, 81), Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, А.Митрович, Йович (Катаи, 87).

Литва: Барткус, Янкаускас (Чведукас, 46), Андрюшкевичюс, Палионис, Баравикас, Климавичюс, Сливка, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Новиков, Лаукжемис (Вальскис, 77).

Предупреждения: Лаукжемис, 40. Шимкус, 59. А.Митрович, 71. Чведукас, 83.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

10 июня. Белград. Стадион "Райко Митич".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира