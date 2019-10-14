Сборные Украины и Португалии объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. С первых минут сыграет украинский хавбек Александр Зинченко и португальский форвард Криштиану Роналду.

Состав Украины: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос — Яремчук.

Состав Португалии: Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Данилу, Мариу, Моутинью — Гедеш, Силва, Роналду.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира