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Украина — Португалия: Зинченко и Роналду сыграют с первых минут

20:22
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Сборные Украины и Португалии объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. С первых минут сыграет украинский хавбек Александр Зинченко и португальский форвард Криштиану Роналду.

Состав Украины: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос — Яремчук.

Состав Португалии: Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Данилу, Мариу, Моутинью — Гедеш, Силва, Роналду.

Украина — Португалия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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