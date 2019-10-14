Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Украины. Для форварда эта игра стала 162-й за национальную команду. По этому показателю он обошел Аднана Аль-Тальяни из ОАЭ и Майнора Фигероа из Гондураса и догнал мексиканца Андреса Гуардадо.

Роналду входит в топ-15 игроков по матчам за сборную, лидирует египтянин Ахмед Хассан (184). В Европе занимает пятое место, первый — итальянец Джанлуиджи Буффон (176).

Из действующих футболистов сборных Роналду делит с Гуардадо четвертую строчку, отставая только от испанца Серхио Рамоса (168), Бадера Аль-Мутава из Кувейта и Ахмеда Мубарака из Омана (по 173).

Трансляция матча Украина — Португалия