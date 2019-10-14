Украина победила Португалию и вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Португалию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голами в составе украинской команды отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти). Хозяева с 72-й минуты играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хавбек Тарас Степаненко.

Сборная Украины набрала 19 очков, расположилась на 1-м месте в группе B и досрочно вышла на Евро-2020. Португалия с 11 баллами располагается на 2-й строчке.

В другом матче группы B Сербия обыграла Литву (2:1). Дублем отметился нападающий Александр Митрович.

Сербы занимают 3-е место в группе B, имея в активе 10 очков. Литва с 1 баллом располагается на последней строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Украина — Португалия — 2:1 (2:0)

Голы: Яремчук, 6 (1:0). Ярмоленко, 27 (2:0). Криштиану Роналду, 72 — с пенальти (2:1).

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Ярмоленко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка, 63), Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Жоау Мариу (Брума, 68), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 46), Бернарду Силва.

Предупреждения: Степаненко, 25. Пепе, 26. Ярмоленко, 47. Рубен Диаш, 64. Зинченко, 90+4. Коваленко, 90+5.

Удаление: Степаненко, 72.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Литва — Сербия — 1:2 (0:0)

Голы: А.Митрович, 49 (0:1). А.Митрович, 53 (0:2). Казлаускас, 80 (1:2).

Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Баравикас, Климавичюс, Ласицкас, Миколюнас, Вербицкас (Жулпа, 56), Воробьев, Шимкус, Матулевичюс (Лаукжемис, 64), Голубикас (Казлаускас, 73).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Младенович, Миленкович, Милетич, Ляич (Гудель, 85), Миливоевич (Лукич, 72), Костич (Гачинович, 46), Максимович, А.Митрович, Радоньич.

Предупреждения: Ляич, 80. Лаукжемис, 90. Казлаускас, 90+2.

Судья: Рачковски (Польша).

14 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира