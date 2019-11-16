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Уэльс победил Азербайджан, Словения одолела Латвию

21:56
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В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Азербайджана уступила на своем поле Уэльсу. Валлийцы одержали победу со счетом 2:0.

Еще в одном отборочном матче Словения с минимальным счетом одолела Латвию.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа E

Азербайджан — Уэльс — 0:2 (0:2)

Голы: Мур, 10 (0:1). Уилсон, 34 (0:2).

Азербайджан: Балаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Абдуллаев (Рамазанов, 64), Гараев, Ришард Алмейда, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Дж.Гусейнов, 82).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Волкс, 88), Мефам, Джеймс (Матондо, 82), Моррелл, Бэйл (Рэмси, 60), Уилсон, Мур.

Предупреждения: Ампаду, 14. Назаров, 40. Шейдаев, 68. Моррелл, 81. Дж.Гусейнов, 89. Рахимов, 89. Уилсон, 90. Матондо, 90+5.

Судья: Айтекин (Германия).

16 ноября. Баку. Стадион «Баксель Арена».

Группа G

Словения — Латвия — 1:0 (0:0)

Гол: Тарасов, 53 — в свои ворота.

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Куртич, Вербич (Безяк, 90+1), Шпорар.

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Савалниекс, Юрковскис, Гутковский (Лайзанс, 85), Икауниекс (Ульдрикис, 72), Федоров.

Предупреждения: Струна, 14. Гутковский, 23. Федоров, 47. Ошс, 58. Савалниекс, 59. Вербич, 70.

Судья: Петреску (Румыния).

16 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

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