Уэльс победил Азербайджан, Словения одолела Латвию
В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Азербайджана уступила на своем поле Уэльсу. Валлийцы одержали победу со счетом 2:0.
Еще в одном отборочном матче Словения с минимальным счетом одолела Латвию.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа E
Азербайджан — Уэльс — 0:2 (0:2)
Голы: Мур, 10 (0:1). Уилсон, 34 (0:2).
Азербайджан: Балаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Абдуллаев (Рамазанов, 64), Гараев, Ришард Алмейда, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Дж.Гусейнов, 82).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Волкс, 88), Мефам, Джеймс (Матондо, 82), Моррелл, Бэйл (Рэмси, 60), Уилсон, Мур.
Предупреждения: Ампаду, 14. Назаров, 40. Шейдаев, 68. Моррелл, 81. Дж.Гусейнов, 89. Рахимов, 89. Уилсон, 90. Матондо, 90+5.
Судья: Айтекин (Германия).
16 ноября. Баку. Стадион «Баксель Арена».
Группа G
Словения — Латвия — 1:0 (0:0)
Гол: Тарасов, 53 — в свои ворота.
Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Куртич, Вербич (Безяк, 90+1), Шпорар.
Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Савалниекс, Юрковскис, Гутковский (Лайзанс, 85), Икауниекс (Ульдрикис, 72), Федоров.
Предупреждения: Струна, 14. Гутковский, 23. Федоров, 47. Ошс, 58. Савалниекс, 59. Вербич, 70.
Судья: Петреску (Румыния).
16 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/