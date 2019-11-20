«Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке!» Бэйл со сборной Уэльса отпраздновал выход на Евро-2020
02:09
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл с партнерами по сборной Уэльса отпраздновали выход на Евро-2020 после победы над Венгрией в последний день отборочного турнира (2:0).
Игроки танцевали на футбольном поле держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке!»
Бэйл столкнулся с серьезной критикой в Мадриде за свои увлечения: есть мнение, что он считает некоторые из них, в том числе гольф, более важными, чем игру за клуб. Кроме того, у полузащитника в Испании появилось прозвище «Игрок в гольф».
WALES, GOLF, MADRID...in that order!! #WALHUN #TogetherStronger #Bale pic.twitter.com/GRJ5cps1Dp— No Context Wales (@NoContextWelsh) November 19, 2019
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