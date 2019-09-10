УЕФА высоко оценил готовность Петербурга к Евро-2020

Делегация УЕФА высоко оценила готовность Санкт-Петербурга к матчам чемпионата Европы-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова. Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

— Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреас Шар в своем выступлении отметил высокий уровень готовности городской инфраструктуры и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за плодотворное сотрудничество, — говорится в заявлении пресс-службы. — Правительством Санкт-Петербурга проводится комплексная планомерная работа по реализации утвержденного плана мероприятий, который включает более 130 пунктов. Они касаются подготовки спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры и иных объектов городского хозяйства, обеспечения безопасности и общественного порядка, а также осуществления операционной деятельности в период проведения турнира.