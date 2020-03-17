УЕФА утвердила изменения в календаре международных соревнований на ближайший год, сообщает официальный сайт организации. Как и планировалось, чемпионата Европы-2020 перенесен на 2021 год. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

Квалификационные матчи плей-офф Евро-2020, которые были запланированы на март, пока перенесены на июнь 2020 года.

Матчи 3-го и 4-го туров европейской квалификации, которые должны были состояться в июне 2021 года, перенесены на даты, которые будут определены позже.

Финал Лиги наций, молодежного чемпионата Европы и женского чемпионата Европы должны пройти в период с июня по июль 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.