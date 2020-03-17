УЕФА создаст специальную рабочую группу для разработки нового календаря нынешнего сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций официально объявил о переносе чемпионата Европы, который должен был пройти в 2020 году, на следующий год. Европейское первенство должно пройти в 2021-м, сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня. В организации считают, что лиги по всей Европе должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом.

Для этого будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители УЕФА, европейских футбольных лиг и клубов, которая будет разрабатывать новую систему календаря сезона-2019/20.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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