УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции

проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.

Турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов. Это произошло после гола Дженка Тосуна на 90-й минуте.

Согласно регламенту УЕФА, действия с политическим, идеологическим, религиозным посылами, а также оскорбительные действия запрещены.

На Федерацию футбола Турции могут быть наложены дисциплинарные санкции.