УЕФА рассмотрит эпизоды проявления расизма в матче Черногория - Англия

УЕФА открыл дисциплинарное дела по итогам матча 2-го тура отбора Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5), информирует пресс-служба организации.

Дисциплинарный комитет организации рассмотрит следующие инциденты: использование пиротехники, бросание посторонних предметов, расистское поведение, беспорядки, блокировка лестничных проходов. Дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным управлением 16 мая.

Напомним, что футболисты и тренеры утверждают, что темнокожий защитник команды Дэнни Роуз подвергся расистским оскорблениям со стороны черногорских фанатов во время матча. Во время игры в адрес защитника англичан звучали оскорбления.

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