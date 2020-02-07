УЕФА присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020
09:53
Представитель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала о готовности города к проведению чемпионата Европы-2020.
— Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, — цитирует Лапину официальный сайт администрации города. — Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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