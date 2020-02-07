Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

УЕФА присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

09:53

Представитель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала о готовности города к проведению чемпионата Европы-2020.

— Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, — цитирует Лапину официальный сайт администрации города. — Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_physic/news/182648/

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир