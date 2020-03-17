УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на 2021 год

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил перенос Евро-2020 на 2021 год. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Турнир был перенесен после видеоконференции с участием президента УЕФА Александера Чеферина и представителями всех национальных федераций европейских стран.

Таким образом, теперь финальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Более подбробная информация о календаре турнира станет известна позднее. Ранее планировалось, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах разных стран Европы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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