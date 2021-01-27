УЕФА подтвердил намерение провести чемпионат Европы в 12 городах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил намерение провести чемпионат Европы-2020 в 12 городах.

«На очередном заседании с участием представителей стран-хозяек Евро-2020 УЕФА повторила о своем намерении провести турнир во всех 12 городах в соответствии с ранее опубликованным расписанием», — говорится в сообщении в официальном Twitter УЕФА.

In a routine meeting with the host associations/organisers of the tournament, UEFA has repeated its commitment to holding UEFA EURO 2020 across 12 cities as per the already published timetable. Full details here ? — UEFA (@UEFA) January 27, 2021

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал заявление союза.

«Мы планируем провести Евро в 12 городах, как и планировалось. Этот турнир — флагман национальных соревнований в Европе. Я оптимистично настроен по поводу того, что ближе к турниру ситуация изменится даже с учетом вируса. Болельщики — важная часть того, что делает футбол особенным. Мы должны обеспечить максимальное количество пространства для того, чтобы вернуть фанатов на стадионы», — цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия). Старт Евро запланирован на 11 июня, финальный матч должен пройти 11 июля.