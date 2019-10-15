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УЕФА открыл дело в отношении сборной Турции

19:36
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает пресс-служба союза.

Специально назначенный представитель УЕФА начал расследование в отношении турецкой национальной команды. Поводом для этого стало провокационное празднование голов игроками сборной Турции. В них они, предположительно, выражали поддержку действиям армии страны, которая начала военную операцию против сирийских курдов.

Согласно регламенту УЕФА, действия с политическим, идеологическим, религиозным посылами, а также оскорбительные действия запрещены. На Федерацию футбола Турции могут быть наложены дисциплинарные санкции.

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