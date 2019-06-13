УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Будут расследованы нарушения на матче отборочного турнира Евро-2020 Украина - Сербия (5:0).

В вину украинской стороне ставится использование болельщиками пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, заблокированные входы на стадионе и использование лазерных указок.

Дело будет рассмотрено 18 июля. Сборная Украины лидирует в группе В, имея в активе 10 очков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира