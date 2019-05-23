УЕФА отклонил апелляцию Футбольного союза Черногории на решение о проведении одного матча сборной страны в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 при пустых трибунах, информирует сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Черногории 7 июня проведет домашний матч с командой Косово при пустых трибунах. При этом должен быть вывешен баннер с логотипом УЕФА и лозунгами против расизма. Также Футбольный союз Черногории выплатит штраф в размере 20 тысяч евро.

Напомним, сборная Черногории наказана за проявления расизма в игре с командой Англии (1:5).

Кроме того, УЕФА частично удовлетворил апелляцию Футбольного союз Боснии и Герцеговины на дисквалификацию полузащитника Миралема Пьянича. Он будет отстранен на один матч вместо двух за грубую игру во встрече отборочного турнира Евро-2020 с командой Греции.