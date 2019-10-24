УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро. Перед матчем с Албанией включили гимн Андорры

Сборная Франции провела отборочный матч Евро-2020 против Албании (4:1). Однако перед матчем, который проходил на «Стад де Франс», по ошибке вместо гимна Албании прозвучал гимн Андорры. За эту накладку УЕФА оштрафовал Францию на 20 тысяч евро, сообщает RFI.

При этом футболисты сборной Албании отказывались начинать игру, пока не прозвучит правильный гимн. После случившегося Албании извинения принесли президент Франции Эммануэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира