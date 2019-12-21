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УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Турции за поддержку бомбардировок Сирии во время матчей сборных

19:45
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УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Турции и объявил выговор более чем 20 игрокам турецкой сборной за военные салюты в честь наступления Турции в Сирии во время матчей отборочного турнира ЧЕ-2020.

Речь идет о матчах против Франции и Албании. УЕФА заявил, что игроки использовали игры для «проявлений неспортивного характера» в нарушение правил, запрещающих политические заявления на стадионах, cообщает AP.

Согласно регламенту УЕФА, действия с политическим, идеологическим, религиозным посылами, а также оскорбительные действия запрещены.

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