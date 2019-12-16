УЕФА оштрафовал Албанию за освистывание болельщиками гимна Франции

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании за то, что болельщики перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Франции (0:2) освистали гимн соперников. Албания выплатит штраф в размере 5 тысяч евро.

Инцидент произошел 17 ноября в Тиране. До этого состоялась встреча французов и албанцев в Париже. Тогда перед игрой диктор по ошибке включил вместо гимна Албании гимн Андорры, а извиняясь за ошибку, назвал страну Арменией. За этот инцидент Франция была оштрафована на 20 тысяч евро.