УЕФА огласил имена еще 14 послов Евро-2020

УЕФА назвал имена еще 14 послов чемпионата Европы 2020 года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

К 34 послам, которые были объявлены ранее, добавились чемпион мира 2014 года немец Мирослав Клозе, чемпион Европы 2008 года испанец Маркос Сенна, чемпионы Европы 2004 года греки Йоргос Карагунис и Теодорос Загоракис, серебряный призер ЧЕ-1996 чех Патрик Бергер, бронзовые призеры ЧЕ-1996 англичане Дэвид Симен и Пол Гаскойн, чемпионы Европы 1984 года французы Жан-Франсуа Домерг, Ален Жиресс, Жан Тигана и Луис Фернандес, чемпионы Европы 1996 года немцы Штеффен Фройнд, Кристиан Циге и Томас Хельмер.

В список 48 послов также, в частности, входят россиянин Андрей Аршавин, итальянец Алессандро Дель Пьеро, французы Юрий Джоркаефф, Тьерри Анри, Давид Трезеге, голландцы Патрик Клюйверт и Руд Гуллит, немцы Юрген Клинсманн и Лотар Маттеус.