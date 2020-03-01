УЕФА обсудит распространение коронавируса и угрозу проведения Евро-2020

В Амстердаме на заседании исполкома УЕФА обсудят распространение коронавируса и угрозу проведения Евро-2020, информирует The Sun. Кроме того, обсудят матчи Лиги чемпионов, на которые также может повлиять распространение вируса.

Ближайшая рабочая встреча исполнительного комитета УЕФА пройдет 2 марта с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Случаи заражения вирусом были зафиксированы в 53 странах мира. О первых случаях заражения коронавирусом на днях сообщили власти Белоруссии, Голландии, Сан-Марино, Литвы и Новой Зеландии.

Кроме того, первый случай зарегистрирован в Африке — в Нигерии. Общее число заболевших превысило 83 тысячи человек, умерли 2858 человек.

Напомним, что из-за коронавируса перенесены пять матчей чемпионата Италии, отменен тур в Швейцарии. Также правительства других стран рассматривают вопрос по отмене или переносе спортивных мероприятий, включая футбольные матчи.