УЕФА обновил счетчик до старта Евро

УЕФА обновил счетчик, отсчитывающий дни до старта чемпионата Европы. Накануне стало известно, что из-за эпидемии коронавируса турнир перенесут на 2021 год.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

До ЕВРО 450 дней ? pic.twitter.com/uQd1xnRB9m — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) March 18, 2020

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется