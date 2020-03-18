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УЕФА обновил счетчик до старта Евро

11:26

УЕФА обновил счетчик, отсчитывающий дни до старта чемпионата Европы. Накануне стало известно, что из-за эпидемии коронавируса турнир перенесут на 2021 год.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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