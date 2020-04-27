УЕФА об отмене матча в Копенгагене: «Мы намерены провести игры в тех же 12 городах, что и планировалось»

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос «СЭ» о том, все ли 12 городов выразили готовность принять матчи Евро-2020 в будущем году, и прислал ли подтверждение Копенгаген.

— Предполагается, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намереваемся сохранить то же расписание игры и те же города-хозяева. Однако на данном этапе расписание матчей пока официально не подтверждено. УЕФА находится на связи со всеми 12 городами по этому вопросу. Новые объявления будут сделаны в надлежащем порядке. Сегодня у нас нет никакой дополнительной информации, которую мы могли бы вам предоставить, — ответили «СЭ» в Ньоне.

Вопрос к УЕФА возник в связи с тем, что на днях президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер выразил сомнение в готовности Копенгагена принять матчи Евро-2020 из-за велогонки «Тур де Франс». Напомним, что именно в датской столице сборная России должна сыграть с местной национальной командой. (Александр Бобров)