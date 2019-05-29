УЕФА не планирует исключать Баку из списка городов, которые примут матчи чемпионата Европы-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил вероятность переноса матчей чемпионата Европы-2020, которые должны состояться в Баку.
– Для людей из Баку приехать в Дублин такая же проблема, что и жителям Дублина добраться до Баку, – заявил Чеферин.
29 мая на Олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы, в котором встретятся "Челси" и "Арсенал". Ранее финалисты сдали часть билетов на матч, а "канониры" выразили недовольство логистикой принимающей стороны.
Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах. Баку примет три матча группового раунда и четвертьфинал.
Ceferin says UEFA won't reassess its planning for Euro 2020 in light of fans difficulties travelling to Azerbaijan. "It’s the same problem for people from Baku to come to Dublin, as for people from Dublin to come to Baku."— James Ellingworth (@jellingworth) 29 мая 2019 г.