УЕФА не планирует исключать Баку из списка городов, которые примут матчи чемпионата Европы-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил вероятность переноса матчей чемпионата Европы-2020, которые должны состояться в Баку.

– Для людей из Баку приехать в Дублин такая же проблема, что и жителям Дублина добраться до Баку, – заявил Чеферин.

29 мая на Олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы, в котором встретятся "Челси" и "Арсенал". Ранее финалисты сдали часть билетов на матч, а "канониры" выразили недовольство логистикой принимающей стороны.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах. Баку примет три матча группового раунда и четвертьфинал.