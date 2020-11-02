УЕФА не дает новую информацию о Евро-2020

В ответ на вопросы «СЭ» о том, когда УЕФА примет окончательное решение о возможности проведения матчей Евро-2020 в Баку и увеличении числа игр этого же турнира в России, представитель Союза в очередной раз сослался на интервью Александера Чеферина от 13 и 16 октября и предложил воспользоваться теми высказываниями президента УЕФА.

— Мы всегда обеспокоены ситуацией, но абсолютно уверены в том, что чемпионат Европы состоится, — в частности, сказал в середине октября в эфире Movistar+ Чеферин. — Наш план — провести турнир так, как было запланировано, однако я должен отметить, что мы можем провести его не в двенадцати странах, а, например, в одиннадцати, восьми, пяти или одной.

— У нас сейчас нет плана В, — заявил Чеферин ARD. — Следим за развитием ситуации. (Александр Бобров)

Ранее французское издание Le Parisien допустило, что турнир из-за пандемии коронавируса могут провести не в 11 странах, а в одной. При этом Россия, благодаря инфраструктуре ЧМ-2018, считается фаворитом.