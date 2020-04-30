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УЕФА намерен сохранить все города и расписание матчей Евро-2020

18:10
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УЕФА собирается провести чемпионат Европы-2020 в тех же 12 городах, что и планировались, несмотря на перенос турнира на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что города-организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии участия в турнире. В СМИ также появлалась информация о том, что Дания может отказаться от проведения матчей.

— Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах, — цитирует пресс-службу УЕФА РИА Новости. — Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу.

Матчи чемпионата Европы запланированы в 12 городах: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20200430/1570828714.html

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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