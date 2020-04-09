УЕФА может сократить количество городов, где пройдут матчи Евро-2020

Союз европейский футбольных ассоциаций начал обсуждение изменений формата запланированного на следующее лето чемпионата Европы, утверждает Daily Maill. В УЕФА опасаются, что не все страны-хозяйки будут готовы принять турнир, перенесенный на следующее лето.

Федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики.

Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 года события.

Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.