УЕФА допустил проведение Евро-2020 в одной стране. Турнир может принять Россия?

В УЕФА допустили сокращение числа городов, принимающих Евро-2020, сообщает «РИА Новости».

Ранее французское издание Le Parisien сообщило, что турнир из-за пандемии коронавируса могут провести не в 11 странах, а в одной. При этом Россия, благодаря инфраструктуре ЧМ-2018, считается фаворитом, утверждает источник.

«На сегодня план таков, что мы проводим Евро в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», — заявил представитель УЕФА.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июля по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петебурге.