УЕФА принял решение наказать сборную Черногории матчем без зрителей за проявление расизма со стороны болельщиков к нападающему сборной Англии Рахиму Стерлингу (1:5), сообщает официальный сайт организации. Инцидент произошел 25 марта, в игре отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Также было принято решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Черногории на 20 000 евро за другие обвинения.

– Ассоциация обязана вывесить баннер с надписью "Equal Game" с логотипом УЕФА на следующем матче, где она выступит принимающей стороной, – написано в заявлении УЕФА.

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