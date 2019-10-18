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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

УЕФА 28 октября рассмотрит дело по матчу Болгария — Англия

11:56

УЕФА 28 октября рассмотрит дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), информирует сайт организации.

Болгарские болельщики были уличены в проявлении расизма. Из-за этого встреча прерывалась дважды.

Ранее глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку. Английская сторона обвиняется в неуважении фанатов к национальному гимну и недостаточному числу стюардов с британской стороны.

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