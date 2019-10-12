Удары по воротам после тренировки сборной России. Видео

Несколько игроков сборной России после сегодняшней тренировки остались отработать удары по воротам. В воскресенье россиянам предстоит гостевой матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. России достаточно сыграть вничью, чтобы получить путевку в финальный турнир.

Удары по воротам после тренировки @TeamRussia накануне матча с Кипром ?? pic.twitter.com/fAQe2Wyz7B — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира