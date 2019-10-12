Удары по воротам после тренировки сборной России. Видео
20:11
Несколько игроков сборной России после сегодняшней тренировки остались отработать удары по воротам. В воскресенье россиянам предстоит гостевой матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. России достаточно сыграть вничью, чтобы получить путевку в финальный турнир.
Удары по воротам после тренировки @TeamRussia накануне матча с Кипром ?? pic.twitter.com/fAQe2Wyz7B— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2019
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