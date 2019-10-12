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Удары по воротам после тренировки сборной России. Видео

20:11
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Несколько игроков сборной России после сегодняшней тренировки остались отработать удары по воротам. В воскресенье россиянам предстоит гостевой матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. России достаточно сыграть вничью, чтобы получить путевку в финальный турнир.

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