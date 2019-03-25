У УЕФА требуют расследовать, почему игрок сборной Швейцарии продолжил матч после травмы головы

Благотворительная организация Headway, занимающаяся травмами головы, требует у УЕФА расследовать инцидент в матче отборочного турнира Евро-2020 Грузия - Швейцария (0:2), сообщает BBC. На 24-й минуте швейцарец Фабиан Шер столкнулся головами с игроком "Уфы" Джемалом Табидзе и упал на газон, потеряв сознание. Игра была приостановлена на несколько минут, но после оказания помощи Шер продолжил встречу и доиграл ее до конца. Примечательно, что до появления на поле врачей, ему помощь оказал Джано Ананидзе. Хавбек "Крыльев Советов" вытащил Шеру запавший в горло язык, чем, вполне возможно, спас ему жизнь.

- Что должно произойти, чтобы в футболе серьезно относились к сотрясениям мозга? - возмутился исполнительный директор Headway Питер Маккейб. - Сколько еще игроков должны будут завершить карьеры и, что еще важнее, ставить под угрозу здоровье и жизнь из-за невозможности спорта следовать своим собственным протоколам?

Решение разрешить Шеру вернуться на поле после очевидного сотрясения не только опасно, но и является грубым неисолнением обязанностей. Комментарии игрока после матча очень беспокоят и показывают недостаточное внимание и понимание игроков. УЕФА обязан немедленно провести расследование инцидента и объяснить, почему были нарушены протоколы.

Шер после игры заявил, что не мог вспомнить момент столкновения.

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