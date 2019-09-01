У сборной Шотландии перед матчем с Россией произошли изменения в составе

Два игрока были вызваны в сборную Шотландии перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против России и Бельгии. Дэвид Бейтс из «Шеффилд Уэнсдей» и Майки Делвин из «Абердина» заменили Гранта Хэнли («Норвич») и Лиама Палмера («Шеффилд Уэнсдей»), которые выбыли из строя из-за травмы.

Бэйтс на данный момент провел четыре матча за сборную. Делвин ранее также вызывался, но на поле не выходил.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, Шотландия — Бельгия — 9 сентября. Обе игры пройдут в Глазго.