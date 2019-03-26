У Криштиану украли пенальти? Португальцы жалуются на судейство

На 73-й минуте отборочного матча Евро-2020 Португалия - Сербия (1:1) арбитр Шимон Марчиняк назначил 11-метровый удар в ворота гостей за то, что Рукавина сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой. Но очень быстро после консультаций со своим первым ассистентом Павлом Сокольницки поляк это решение отменил, вызвав бурное недовольство со стороны Криштиану Роналду и главного тренера португальцев Фернанду Сантуша. Кто же был прав - бригада арбитров или хозяева поля?

Еще во время телетрансляции Рукавина показывал, что мяч попал ему в лицо. Однако ни один из видеоповторов не позволял сделать однозначный вывод. И только после игры стали появляться стоп-кадры и снимки, на которых видно: мяч действительно отскочил в руку серба от его лица. В соответствии с действующими инструкциями судейских начальников из УЕФА в таком случае пенальти назначать не следует. Интересно только, как Сокольницки сумел увидеть полет мяча во всех деталях.

Справедливость восторжествовала? Пожалуй, да. Хотя с этим категорически не согласен Криштиану. После игры он не переставал говорить о "явном пенальти" и отсутствии ВАР. (Александр Бобров)

Эпизод матча Португалия - Сербия.