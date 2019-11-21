Тысяча детей бесплатно посетит матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Тысяча детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью и ребят из детских домов со всей России побывают на чемпионате Европы-2020 в Санкт-Петербурге, сообщает Twitter оргкомитета российской части турнира.

Дети посетят матчи в рамках социальной программы «20 000 улыбок» UEFA Foundation for Children. Проект реализуют оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге, Министерство спорта РФ при участии.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

1??0??0??0?? детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью и ребят из детских домов со всей России побывают на #EURO2020 благодаря программе @UEFA Foundation for children. pic.twitter.com/LwnVUFzLg7 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 21, 2019

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